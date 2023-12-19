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Дуда созвал Совбез Польши по поводу вопросов по Украине

Вторник 19 декабря 2023 17:22
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Дуда созвал Совбез Польши по поводу вопросов по Украине Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совбеза страны. На нем планируется обсудить вопросы, связанные с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości.

Как сообщил Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Яцек Севера, встреча запланирована на 12:30 среды, 20 декабря, в президентском дворце "Бельведер".

"Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы", - отметил Севера.

Польша модернизирует вооруженные силы

В последние годы Польша активно проводит политику модернизации собственной армии, что проявляется в закупке современных образцов вооружения, а также в создании и восстановлении боевых подразделений.

Следует отметить, что в последнее время Польша активно закупает разную военную технику для укрепления обороны страны. Издание The Telegraph ранее отмечало, что Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

В частности, Варшава уже заказала у США танки Abrams и 486 единиц реактивных систем залпового огня HIMARS. Также позже стало известно, что правительство Польши заключило соглашение с Британией на сумму более 5 млрд долларов по поставке средств противовоздушной обороны. Также недавно Польша у границ с Белоруссией развернула новый танковый батальон, укомплектованный танками К2 производства Южной Кореи.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября начали забастовку на нескольких пунктах пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей страной "транспортный безвоз".

На минувшей неделе в понедельник протестующие перестали блокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Местные власти запретили проводить там забастовки, но позже суд отменил такое решение.

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Польша Анджей Дуда Граница с Украиной
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