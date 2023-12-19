Дуда скликав Радбез Польщі з приводу питань по Україні

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради безпеки країни. На ньому планують обговорити питання, пов'язані з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomości.

Як повідомив Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Яцек Сєвєра, зустріч заплановано на 12:30 середи, 20 грулня, у президентському палаці "Бельведер".

"Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи",- зазначив Сєвєра.

Польща модернізує збройні сили

В останні роки Польща активно проводить політику модернізації власної армії, що проявляється у закупівлі сучасних зразків озброєння, а також у створенні та відновленні бойових підрозділів.

Слід зазначити, що останнім часом Польща активно закуповує різну військову техніку для зміцнення оборони країни. Видання The Telegraph раніше зазначало, що Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози Росії.

Зокрема, Варшава вже замовила у США танки Abrams та 486 одиниць реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також пізніше стало відомо, що уряд Польщі уклав угоду з Британією на суму понад 5 млрд доларів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також нещодавно Польща біля кордонів із Білоруссю розгорнула новий танковий батальйон, укомплектований танками К2 виробництва Південної Кореї.

Блокада кордону з Польщею

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали страйк на кількох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони вимагають, щоб ЄС скасував із нашою країною "транспортне безвіз".

Минулого тижня у понеділок протестувальники перестали блокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Місцева влада заборонила проводити там страйки, але пізніше суд скасував таке рішення.

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