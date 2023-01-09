Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности Польши: обсудят Украину

"Сегодня днем президент Анджей Дуда пригласил премьер-министра и министров на встречу в Бюро национальной безопасности. Президент захочет обсудить текущую ситуацию безопасности и политику союзников, связанную с войной в Украине", - отметил он.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что Польша рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard 2.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что самостоятельно его страна не будет передавать танки, но ведет переговоры о создании коалиции, которая смогла бы заняться этим вопрос.

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