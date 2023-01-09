Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки Польщі: обговорять Україну

"Сьогодні вдень президент Анджей Дуда запросив прем'єр-міністра та міністрів на зустріч у Бюро національної безпеки. Президент захоче обговорити поточну безпекову ситуацію та політику союзників, пов’язану з війною в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Польща розглядає можливість передачі Україні танків Leopard 2.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що самостійно його країна не буде передавати танки, але веде переговори про створення коаліції, яка б змогла зайнятися цим питання.

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