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Дуда рассказал, когда начнется работа по размещению ПВО Patriot в Польше

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польша и Германия планируют начать работу по развертыванию систем ПВО Patriot вблизи польско-украинской границы в ближайшие дни.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Дуда поблагодарил Германию за решение передать системы ПВО и подчеркнул, что поляки восприняли это как важный жест.

"Особенно после того, что произошло на нашей восточной границе, когда упала ракета и погибли два гражданина Польши. Очевидно, это вызвало большой страх в польском обществе. Случайность, но всем очевидно, что усиление противовоздушной обороны Польши имеет большое значение для построения нашей безопасности", - добавил президент.

Он отметил, что в ближайшие дни встретятся группы польских и немецких экспертов для того, чтобы обсудить вопрос местонахождения батарей Patriot.

"Необходимо, как я сказал президенту, подключить эти батареи ко всей польской системе ПВО, включая противоракетную", - подчеркнул Дуда.

Напомним, ранее стало известно, что Берлин отказался от предложения Варшавы передать системы ПВО Patriot Украине. Страны согласовали размещение установок возле польско-украинской границы.

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ПольшаАнджей ДудаШтайнмайерПВО