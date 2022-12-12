Дуда рассказал, когда начнется работа по размещению ПВО Patriot в Польше

Польша и Германия планируют начать работу по развертыванию систем ПВО Patriot вблизи польско-украинской границы в ближайшие дни.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
Дуда поблагодарил Германию за решение передать системы ПВО и подчеркнул, что поляки восприняли это как важный жест.
"Особенно после того, что произошло на нашей восточной границе, когда упала ракета и погибли два гражданина Польши. Очевидно, это вызвало большой страх в польском обществе. Случайность, но всем очевидно, что усиление противовоздушной обороны Польши имеет большое значение для построения нашей безопасности", - добавил президент.
Он отметил, что в ближайшие дни встретятся группы польских и немецких экспертов для того, чтобы обсудить вопрос местонахождения батарей Patriot.
"Необходимо, как я сказал президенту, подключить эти батареи ко всей польской системе ПВО, включая противоракетную", - подчеркнул Дуда.
Напомним, ранее стало известно, что Берлин отказался от предложения Варшавы передать системы ПВО Patriot Украине. Страны согласовали размещение установок возле польско-украинской границы.
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