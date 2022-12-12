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Дуда розповів, коли розпочнеться робота з розміщення ППО Patriot у Польщі

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща та Німеччина планують розпочати роботу з розгортання систем ППО Patriot поблизу польсько-українського кордону найближчими днями.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Дуда подякував Німеччині за рішення передати системи ППО і наголосив, що поляки сприйняли це як важливий жест.

"Особливо після того, що сталося на нашому східному кордоні, коли впала ракета і загинули двоє громадян Польщі. Очевидно, це викликало великий страх у польському суспільстві. Випадковість, але всім очевидно, що посилення протиповітряної оборони Польщі має велике значення для побудови нашої безпеки", - додав президент.

Він зазначив, що найближчими днями зустрінуться групи польських та німецьких експертів для того, щоб обговорити питання місцезнаходження батарей Patriot.

"Необхідно, як я сказав президенту, підключити ці батареї до всієї польської системи ППО, включаючи протиракетну", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Берлін відмовився від пропозиції Варшави передати системи ППО Patriot Україні. Країни погодили розміщення установок біля польсько-українського кордону.

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