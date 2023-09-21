Дуда разъяснил заявление премьера Польши о передаче оружия Украине

По словам Дуды, заявление польского премьера интерпретировали наихудшим образом.

"По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии", - уточнил президент.

Глава польского государства рассказал, что еще несколько месяцев назад обсуждал с Моравецким военные закупки для армии страны. Тогда была согласована позиция, что Польша не может передавать новое вооружение, которое покупает сейчас у других стран за миллиарды долларов.

"Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например, новых Abrams, или комплектов Patriot, или HIMARS", - добавил Дуда.

При этом он уточнил, что его страна продолжит выполнять те контракты, которая Польша подписала с Украиной ранее. В том числе и те, которые касаются поставок САУ Krab.

Что сказал Моравецкий

Напомним, вчера, 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна прекратила передавать оружие Украине. Причиной этому является модернизация польской армии.

Позже пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам.

Такое заявление главы польского правительства прозвучало на фоне конфликта между Украиной и Польшей из-за импорта зерна. Все детали о нем можете узнать в материале РБК-Украина.