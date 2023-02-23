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Дуда в годовщину вторжения РФ в Украину собирает Совет нацбезопасности: что обсудят

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда 24 февраля созывает заседание Совета национальной безопасности, на котором будут обсуждаться вторжение РФ в Украину, а также результаты визита президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бюро национальной безопасности Польши.

“Президент Польши созывает в пятницу, 24 февраля, в 12:00 Совет национальной безопасности. Будут обсуждены текущие заключения для безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита B9 ("Бухарестской девятки" – ред.)”, - говорится в сообщении.

Ранее Дуда заявил, что Польша подготовила к отправке в Украину танки Leopard 2. Их планируют доставить в течение месяца.

Также президент Польши предложил своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы США перевезли часть своего вооружения в Польшу.

Также мы писали, что Байден поблагодарил Дуду за помощь, которую Польша предоставила Украине.

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Анджей ДудаВторжение России в УкраинуПольша