Американських військових розмістять в Польщі: Дуда ратифікував угоду

Президент Польщі Анджей Дуда ратифікував військову угоду з США. Відповідно до угоди на території Польщі будуть дислоковані тисяча американських військових.

Про це повідомляє Reuters.

Розміщення американських військових в Польщі покликане зміцнити військову присутність на східному фланзі НАТО у відповідь на зростаючу напористість Росії.

При цьому Дуда заявив, що на відносини Варшави і Вашингтона не повинні вплинути вибори в США.

"Виконуючи наші завдання в області польської політики і польсько-американських відносин, ми діємо спокійно, в тому числі ратифікуючи цю угоду, чекаючи, поки новообраний президент Сполучених Штатів принесе присягу", - сказав Дуда.

Також про відсутність зв'язку між ратифікацією військового угоди і виборами в США заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

"Це нормальний процес ратифікації. Президент може ратифікувати угоду тільки після того, як парламент погодиться з ним і коли новий закон вступить в силу", - сказав Солох.

Всього в Польщі буде розміщено близько 5,6 тисячі американських військових.

Нагадаємо, Польща і США узгодили розміщення додаткового американського військового контингенту на польській території в кінці липня. Угода була підписана в середині серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що частину американських військових з Німеччини перекинуть до Польщі для стримування Росії.