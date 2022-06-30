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Дуда розповів, чи може Білорусь офіційно вступити у війну проти України

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Малоймовірним, що Білорусь офіційно вступить у війну проти України. Однак на сьогоднішній день Білорусь стала російським військовим округом.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Білорусь стала ще одним російським військовим округом або частиною західного військового округу РФ. Я не скажу, що відчуваю небезпеку з боку режиму Лукашенка. Небезпека існує, вона реальна, і це небезпека з боку Росії", - заявив він перед початком другого дня саміту НАТО в Мадриді.

Нагадаємо, раніше речник Міноборони України Олександр Мотузяник заявляв, що Білорусь зосередила поблизу України близько шести батальйонів своєї армії та посилює прикордонну ділянку.

Крім того, за словами мера Житомира Сергія Сухомлина, зараз підвищується ймовірність нападу Білорусі на Україну.

Додамо, що екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вважає, що існує досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі.

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Анджей ДудаВійна Росії проти УкраїниПольшаБілорусь