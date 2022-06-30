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Дуда рассказал, может ли Беларусь официально вступить в войну против Украины

Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Маловероятным, что Беларусь официально вступит в войну против Украины. Однако на сегодняшний день Беларусь стала российским военным округом.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Беларусь стала еще одним российским военным округом или частью Западного военного округа РФ. Я не скажу, что чувствую опасность со стороны режима Лукашенко. Опасность существует, она реальна, и это опасность со стороны России", - заявил он перед началом второго дня саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, ранее спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявлял, что Беларусь сосредоточила вблизи Украины около шести батальонов своей армии и усиливает приграничный участок.

Кроме того, по словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, сейчас повышается вероятность нападения Беларуси на Украину.

Добавим, что экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что существует достаточно большая угроза нападения на Украину с территории Беларуси.

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