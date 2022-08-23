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У Києві стартував саміт Кримської платформи

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 14:26
У Києві стартував саміт Кримської платформи Фото: саміт Кримської платформи (crimea-platform.org)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.

В ході саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:

  • роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України;
  • спільні зусилля з відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного і Азовського морів;
  • подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців і кримських татар;
  • посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;
  • ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму. Даний консультативний орган буде в тому числі займатися роботою Кримської платформи.

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Кримська платформа
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