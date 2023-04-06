Дуда назначил нового министра сельского хозяйства в связи с протестами аграриев

Президент Польши Анджей Дуда назначил нового министра агропромышленного комплекса на фоне кризиса, связанного с транзитом украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

Новым министром стал Роберт Телус. В ходе официальной церемонии назначения нового министра Дуда заявил, что нужно предпринять шаги по повышению контроля над ввозом зерна из Украины, чтобы не было спекуляций с ценами на рынке.

По его словам, Польша еще никогда не сталкивалась с такого рода ситуацией, связанной с наплывом на польский рынок больших объемов зерна из Украины. В свою очередь новый министр отметил, что созовет специальный кризисный штаб по делу агропродукции, прибывающей в Польшу из Украины.

“Я сделаю все, чтобы контроль был тщательным и зерно неопределенного качества не попадало в Европу, а значит, и в Польшу. Это наша обязанность", - заявил Телус.