Дуда призначив нового міністра сільського господарства у зв'язку із протестами аграріїв

Президент Польщі Анджей Дуда призначив нового міністра агропромислового комплексу на тлі кризи, пов'язаної із транзитом українського зерна через Польщу до третіх країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.
Новим міністром став Роберт Телус. Під час офіційної церемонії призначення нового міністра Дуда заявив, що потрібно вжити заходів щодо підвищення контролю над ввезенням зерна з України, щоб не було спекуляцій із цінами на ринку.
За його словами, Польща ще ніколи не стикалася з такою ситуацією, пов'язаною з напливом на польський ринок великих обсягів зерна з України. У свою чергу новий міністр зазначив, що скликає спеціальний кризовий штаб у справі агропродукції, яка прибуває до Польщі з України.
“Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно невизначеної якості не потрапляло до Європи, а отже, і до Польщі. Це наш обов'язок", - заявив Телус.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Польща запровадить правила, які обмежують наплив українського зерна до країни. Варшава не хоче, щоби імпорт дестабілізував ситуацію на її ринку.
Також у середу, 5 квітня, міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик заявив, що йде у відставку. Це викликано масовими протестами фермерів у зв'язку із постачанням зерна з України.
Пізніше Зеленський заявив, що Україна та Польща найближчим часом знайдуть вирішення питання щодо постачання українського зерна через Польщу.
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