ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда принял присягу у нового правительства Польши во главе с Моравецким

Понедельник 27 ноября 2023 20:21
UA EN RU
Дуда принял присягу у нового правительства Польши во главе с Моравецким Фото: президент Польши Анджей Дуда принял присягу у нового правительства (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 27 ноября, принял присягу у нового состава правительства страны во главе с Матеушем Моравецким, снова назначенным на должность премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР и rdc.pl.

Обновление польского правительства последовало после проведения в стране парламентских выборов. Состав Кабмина изменился не полностью - некоторые чиновники сохранили министерские кресла.

Церемония принятия присяги состоялась в Колонном зале Президентского дворца в Варшаве.

Кто вошел в правительство Моравецкого

  • Мариуш Блащак останется возглавлять Министерство национальной обороны.
  • Главой Министерства развития и технологий стала Марлена Малонг.
  • Министерство семьи и социальной политики возглавила общественная активистка Дорота Божемская, которая с 2019 года возглавляла Совет семьи при Министерстве труда и социальной политики.
  • Министерство иностранных дел возглавил Шимон Шинковский, ранее отвечавший за Министерство по делам Европейского Союза.
  • Главой Министерства внутренних дел и администрации стал Павел Глосернакер, ранее бывший заместителем министра.
  • Главой Министерства государственного имущества стала Маржена Малек, которая с 2022 года была генеральным директором MAP.
  • Министром образования и науки стал Кшиштоф Щуцкий, в 2020-2023 годах являвшийся президентом Правительственного законодательного центра.
  • Министерство финансов возглавил Анджей Коловняк, который был председателем Комитета публичных финансов в предыдущем сроке полномочий Сейма.
  • Министерство финансов и региональной политики возглавила Малгожата Яросинская-Единак, которая уже возглавляла министерства в 2019-2020 гг.
  • Правительственный уполномоченный по стратегической энергетической инфраструктуре Анна Лукашевская-Тшецяковская возглавила министерство климата и окружающей среды.
  • Главой Министерства культуры и национального наследия стала Доминика Хоросинская, депутат и актриса, которая была членом Комитета культуры и СМИ.
  • Заместитель министра Анна Гембицкая возглавила Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий.
  • Польская фехтовальщица, бывшая чемпионка Европы и мира Данута Дмовска-Анджеюк стала руководить работой Министерства спорта и туризма.
  • Бывший замминистра Марцин Вархол возглавил Министерство юстиции.
  • Министром здравоохранения стала Ева Краевская, которая с 2021 года являлась главным фармацевтическим инспектором.
  • Главой Канцелярии Премьер-министра стала Изабелла Антос, которая работала в Канцелярии Премьер-министра с 2018 года - сначала директором Департамента инструментов развития, а с 2021 года - заместителем руководителя.
  • Яцек Оздоба, ранее являвшийся государственным секретарем в Министерстве климата и окружающей среды, стал министром-членом Совета министров.

Как отметил Дуда, он остался доволен тем, что значительную часть должностей в правительстве будут занимать женщины.

У Моравецкого теперь есть 2 недели, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

Напомним, перед этим, 13 ноября, Дуда назначил Моравецкого премьером и поручил сформировать новое правительство.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По итогам выборов оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 30,70% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 14,40%, а Левая партия - 8,6%.

Президент Анджей Дуда дал правящей националистической партии "Право и справедливость" первый шанс сформировать правительство. Но у ПиС нет большинства, а поскольку все остальные партии исключили сотрудничество с ней, ее задача кажется практически невыполнимой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Анджей Дуда
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах