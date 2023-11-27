Дуда принял присягу у нового правительства Польши во главе с Моравецким

Президент Польши Анджей Дуда сегодня, 27 ноября, принял присягу у нового состава правительства страны во главе с Матеушем Моравецким, снова назначенным на должность премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР и rdc.pl .

Обновление польского правительства последовало после проведения в стране парламентских выборов. Состав Кабмина изменился не полностью - некоторые чиновники сохранили министерские кресла.

Церемония принятия присяги состоялась в Колонном зале Президентского дворца в Варшаве.

Кто вошел в правительство Моравецкого

Мариуш Блащак останется возглавлять Министерство национальной обороны.

Главой Министерства развития и технологий стала Марлена Малонг.

Министерство семьи и социальной политики возглавила общественная активистка Дорота Божемская, которая с 2019 года возглавляла Совет семьи при Министерстве труда и социальной политики.

Министерство иностранных дел возглавил Шимон Шинковский, ранее отвечавший за Министерство по делам Европейского Союза.

Главой Министерства внутренних дел и администрации стал Павел Глосернакер, ранее бывший заместителем министра.

Главой Министерства государственного имущества стала Маржена Малек, которая с 2022 года была генеральным директором MAP.

Министром образования и науки стал Кшиштоф Щуцкий, в 2020-2023 годах являвшийся президентом Правительственного законодательного центра.

Министерство финансов возглавил Анджей Коловняк, который был председателем Комитета публичных финансов в предыдущем сроке полномочий Сейма.

Министерство финансов и региональной политики возглавила Малгожата Яросинская-Единак, которая уже возглавляла министерства в 2019-2020 гг.

Правительственный уполномоченный по стратегической энергетической инфраструктуре Анна Лукашевская-Тшецяковская возглавила министерство климата и окружающей среды.

Главой Министерства культуры и национального наследия стала Доминика Хоросинская, депутат и актриса, которая была членом Комитета культуры и СМИ.

Заместитель министра Анна Гембицкая возглавила Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Польская фехтовальщица, бывшая чемпионка Европы и мира Данута Дмовска-Анджеюк стала руководить работой Министерства спорта и туризма.

Бывший замминистра Марцин Вархол возглавил Министерство юстиции.

Министром здравоохранения стала Ева Краевская, которая с 2021 года являлась главным фармацевтическим инспектором.

Главой Канцелярии Премьер-министра стала Изабелла Антос, которая работала в Канцелярии Премьер-министра с 2018 года - сначала директором Департамента инструментов развития, а с 2021 года - заместителем руководителя.

Яцек Оздоба, ранее являвшийся государственным секретарем в Министерстве климата и окружающей среды, стал министром-членом Совета министров.

Как отметил Дуда, он остался доволен тем, что значительную часть должностей в правительстве будут занимать женщины.

У Моравецкого теперь есть 2 недели, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

Напомним, перед этим, 13 ноября, Дуда назначил Моравецкого премьером и поручил сформировать новое правительство.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По итогам выборов оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 30,70% голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 14,40%, а Левая партия - 8,6%.

Президент Анджей Дуда дал правящей националистической партии "Право и справедливость" первый шанс сформировать правительство. Но у ПиС нет большинства, а поскольку все остальные партии исключили сотрудничество с ней, ее задача кажется практически невыполнимой.