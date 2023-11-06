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Дуда выдвинул кандидата на пост премьера Польши

Варшава, Понедельник 06 ноября 2023 21:28
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Дуда выдвинул кандидата на пост премьера Польши Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда поручил Матеушу Моравецкому сформировать правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы польского государства.

По его словам, спикером Сейма на первых заседаниях после парламентских выборов он назначил Марека Савицкого из Польской народной партии.

"Как "Право и справедливость", получившая лучший результат на выборах, так и представители "Гражданской коалиции", занявшей второе место, представили своих кандидатов на пост премьер-министра и выразили желание сформировать правительство", - уточнил Дуда.

Он рассказал, что в ходе консультаций обе партии выразили увернность, что им удастся собрать коалицию в новом Сейме, которая необходима для поддержки кандидата.

"После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому… Я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой партия-победитель первой получает возможность сформировать правительство", - добавил глава государства.

Выборы в Польше

Напомним, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы. В результате голосования правящая партия "Право и Справедливость" смогла набрать 35,38% голосов. Этого не хватило, чтобы сохранить большинство мест в Сейме.

Теперь для того, чтобы представитель "Права и Справедливости" Матеуш Моравецкий остался премьером, партии необходимо сформировать коалицию. Одним из возможных вариантов является коалиция с "Польской народной партией".

При этом представители "Польской народной партии" уже заявили о своем желании сформировать коалицию с главным конкурентом "ПиС" - "Гражданской коалицией. В таком случае премьером станет Дональд Туск.

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