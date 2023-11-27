Дуда прийняв присягу у нового уряду Польщі на чолі з Моравецьким

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 27 листопада, прийняв присягу у нового складу уряду країни на чолі з Матеушем Моравецьким, знову призначеним на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР та rdc.pl .

Оновлення польського уряду відбулося після проведення в країні парламентських виборів. Склад Кабміну змінився не повністю - деякі чиновники зберегли міністерські крісла.

Церемонія складання присяги відбулася у Колонній залі Президентського палацу у Варшаві.

Хто увійшов до уряду Моравецького

Маріуш Блащак залишиться очолювати Міністерство національної оборони.

Головою Міністерства розвитку та технологій стала Марлена Малонг.

Міністерство сім'ї та соціальної політики очолила громадська активістка Дорота Божемська, яка з 2019 року очолювала Раду сім'ї при Міністерстві праці та соціальної політики.

Міністерство закордонних справ очолив Шимон Шинковський, який раніше відповідав за Міністерство у справах Європейського Союзу.

Головою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації став Павло Глосернакер, який раніше був заступником міністра.

Главою Міністерства державного майна стала Маржена Малек, яка з 2022 року була генеральним директором MAP.

Міністром освіти та науки став Кшиштоф Щуцький, який у 2020-2023 роках був президентом Урядового законодавчого центру.

Міністерство фінансів очолив Анджей Коловняк, який був головою Комітету публічних фінансів у попередньому терміні повноважень Сейму.

Міністерство фінансів та регіональної політики очолила Малгожата Яросинська-Єдинак, яка вже очолювала міністерства у 2019-2020 роках.

Урядовий уповноважений зі стратегічної енергетичної інфраструктури Ганна Лукашевська-Тшецяковська очолила міністерство клімату та довкілля.

Головою Міністерства культури та національної спадщини стала Домініка Хоросинська, депутатка та актриса, яка була членом Комітету культури та ЗМІ.

Заступниця міністра Ганна Гембицька очолила Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій.

Польська фехтувальниця, колишня чемпіонка Європи та світу Данута Дмовська-Анджеюк почала керувати роботою Міністерства спорту та туризму.

Колишній замміністра Марцін Вархол очолив Міністерство юстиції.

Міністром охорони здоров'я стала Єва Краєвська, яка з 2021 року була головним фармацевтичним інспектором.

Главою Канцелярії Прем'єр-міністра стала Ізабелла Антос, яка працювала у Канцелярії Прем'єр-міністра з 2018 року - спочатку директором Департаменту інструментів розвитку, а з 2021 року - заступником керівника.

Яцек Оздоба, який раніше був державним секретарем у Міністерстві клімату та довкілля, став міністром-членом Ради міністрів.

Як зазначив Дуда, він залишився задоволеним тим, що значну частину посад в уряді займатимуть жінки.

Моравецький тепер має 2 тижні, щоб отримати в Сеймі вотум довіри для нового уряду.

Нагадаємо, перед тим, 13 листопада, Дуда призначив Моравецького прем'єром та доручив сформувати новий уряд.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори у Польщі відбулися 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

За підсумками виборів опозиція отримує більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска набрала 30,70% голосів за рекордної явки. Альянс "Третій шлях" отримав 14,40%, а Ліва партія – 8,6%.

Президент Анджей Дуда дав правлячій націоналістичній партії "Право та справедливість" перший шанс сформувати уряд. Але ПіС не має більшості, а оскільки всі інші партії виключили співпрацю з нею, її завдання здається практично нездійсненним.