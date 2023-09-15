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Дуда подтвердил встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Фото: Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча пройдет в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию Дуды в Twitter.

Как отметили в офисе польского президента, среди прочих тем переговоров будет импорт украинского зерна.

Дуда в комментарии для польского издания PAP заявил, что Варшава будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта и продажи зерна.

"То, что оно (украинское зерно, - ред.) продается в Польше, абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок и мы это сделаем, пытаясь помочь Украине", - сказал Дуда.

Что этому предшествовало

Ранее в Польше анонсировали встречу Дуды и Зеленского. Там заявили, что президенты встретятся в ближайшее время.

Напомним, на следующей неделе, 19-25 сентября, мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Известно, что президент Украины также отправится в США. По данным The Washington Post, Зеленский посетит Вашингтон и выступит в Капитолии.

Проблемы с зерном

Как известно, в мае 2023 года Евросоюз разрешил пяти граничащим с Украиной странам ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке.

Польша, Румыния, Словакия и Венгрия призывают ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна. При этом Украина призывает отменить ограничения.

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Анджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаСоединенные Штаты АмерикиНью-Йорк