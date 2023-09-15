Зеленский на следующей неделе приедет в Вашингтон и выступит в Капитолии, - WP

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Вашингтон. Планируется, что глава государства выступит в Капитолии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отметили источники издания, Зеленский на следующей неделе отправится в США на встречу мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Визит Зеленского на Капитолийский холм запланирован на следующий четверг, 21 сентября. Спикер президента не ответил на запрос СМИ.

По данным The Washington Post, поездка украинского президента была согласована с администрацией Джо Байдена. Цель визита Зеленского - подчеркнуть важность для Конгресса удовлетворения запроса Белого дома на дополнительный бюджет более чем на 24 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

Это будет второй визит Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны. Первая поездка была в конце прошлого года.

Генассамблея ООН

Следует отметить, что 19-25 сентября мировые лидеры прибудут в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский посетит Нью-Йорк.

Также о планах встретиться с Зеленским в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что планирует провести личную встречу, чтобы обсудить "зерновое соглашение".

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