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Дуда підтвердив зустріч з Зеленським у Нью-Йорку

Фото: Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським. Зустріч пройде у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію Дуди в Twitter.

Як зазначили в офісі польського президента, серед інших тем переговорів буде імпорт українського зерна.

Дуда у коментарі для польського видання PAP заявив, що Варшава буде відстоювати свої інтереси у питанні імпорту та продажу зерна.

"Те, що воно (українське зерно, - ред.) продається у Польщі, абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок і ми це зробимо, намагаючись допомогти Україні", - сказав Дуда.

Що цьому передувало

Раніше у Польщі анонсували зустріч Дуди та Зеленського. Там заявили, що президенти зустрінуться найближчим часом.

Нагадаємо, наступного тижня, 19-25 вересня, світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Відомо, що президент України також поїде у США. За даними The Washington Post, Зеленський відвідає Вашингтон та виступить у Капітолії.

Проблеми з зерном

Як відомо, у травні 2023 року Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку. 

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина закликають ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна. При цьому Україна закликає скасувати обмеження.

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Анджей ДудаВолодимир ЗеленськийПольщаСполучені Штати АмерикиНью-Йорк