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Дуда подписал правки к закону о помощи беженцам из Украины: что нового

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Варшава, Среда 25 января 2023 03:55
Дуда подписал правки к закону о помощи беженцам из Украины: что нового Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Польши Анджей Дуда подписал правки к закону, который регламентирует предоставление помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента первого приезда в Польшу, после чего они будут платить за проживание в таких местах.

Изменениями также предусматривается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (свыше 300 грн). С мая им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

В то же время это не касается уязвимых категорий: людей с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

Другие изменения предполагают "заморозку" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши. Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь будет замораживаться.

Если пребывание вне Польши составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Кроме того, украинцы, которые спасаются от войны в Украине, теперь будут иметь только 30 дней, а не 90 как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

Ранее мы писали, что в Польше зафиксирован пиковый рост спроса на украиноязычных работников. Это вызвано тем, что в стране зарегистрировалось большое количество украинских компаний.

Также РБК-Украина сообщало, что более 9 миллионов украинцев пересекли украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 года.

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