Дуда оценил вероятность повторного инцидента с ракетами в Польше
У Польши нет признаков, которые бы свидетельствовали о возможности повторения инцидента с ракетами в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Польши Анджея Дуды.
"Нет явной или прямо известной опасности для Республики, для граждан, у нас нет сигналов о возможности повторения того, что произошло вчера", - заявил Дуда по итогам заседания Совета нацбезопасности.
Он также заверил жителей Польши, что повышенная активность авиации происходит в соответствии с отданными приказами.
Напомним, ранее польские СМИ сообщали о падении российской ракеты в селе Пшеводув, которое находится на границе с Украиной. В результате удара погибли люди.
Позже Дуда допустил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО для того, чтобы отразить удар РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.