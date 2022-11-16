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Дуда оценил вероятность повторного инцидента с ракетами в Польше

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Варшава, Среда 16 ноября 2022 17:16
Дуда оценил вероятность повторного инцидента с ракетами в Польше Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Польши нет признаков, которые бы свидетельствовали о возможности повторения инцидента с ракетами в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Польши Анджея Дуды.

"Нет явной или прямо известной опасности для Республики, для граждан, у нас нет сигналов о возможности повторения того, что произошло вчера", - заявил Дуда по итогам заседания Совета нацбезопасности.

Он также заверил жителей Польши, что повышенная активность авиации происходит в соответствии с отданными приказами.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали о падении российской ракеты в селе Пшеводув, которое находится на границе с Украиной. В результате удара погибли люди.

Позже Дуда допустил, что ракета могла быть выпущена украинскими силами ПВО для того, чтобы отразить удар РФ.

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