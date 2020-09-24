Дуда в ООН закликав до співпраці у захисті України від агресії РФ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним із пріоритетів його країни незмінно залишається питання дотримання міжнародного права. В ході дебатів на Генасамблеї ООН він закликав підтримати Україну в боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомили в прес-службі президента Польщі.

Він зазначив, що досягти миру неможливо без дотримання закону.

"Отже, в своїй діяльності на форумі ООН ми підкреслюємо фундаментальну роль міжнародного права в підтримці глобальної архітектури безпеки. Співпраця держав у разі порушення основоположних норм міжнародного права, наприклад, у разі агресії Російської Федерації проти Грузії або України, залишається незамінною", - зазначив Дуда .

Раніше Дуда під час інавгураційної промови в минулому місяці також згадав про Україну. Він пообіцяв допомогти у збереженні територіальної цілісності України під час головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Нагадаємо, Анджей Дуда планує відвідати Україну. Візит запланований на жовтень.