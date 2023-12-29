RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт глава кабинета президента Польши Марцина Масталерека.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерека.

НАТО следит за ситуацией 

Как отметил Столтенберг, Альянс солидарен с Польшей и остается на связи, пока не будут установлены все факты. 

"Говорил с президентом Анджеем Дудой о ракетном инциденте в Польше. НАТО солидарно с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи, пока не будут установлены факты. НАТО сохраняет бдительность", - написал генеральный секретарь НАТО.

Ракетная атака на Украину

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА.

Также во время атаки врага запустил:

  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • пять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенитные управляемые ракеты С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Нарушение польского воздушного пространства

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

Генерал польской армии Роман Полька не исключает того, что Россия намеренно пытается спровоцировать Польшу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegra.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияПольшаВойна в Украине