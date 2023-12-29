Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт глава кабинета президента Польши Марцина Масталерека.
"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", - отметил Масталерека.
НАТО следит за ситуацией
Как отметил Столтенберг, Альянс солидарен с Польшей и остается на связи, пока не будут установлены все факты.
"Говорил с президентом Анджеем Дудой о ракетном инциденте в Польше. НАТО солидарно с нашим уважаемым союзником, следит за ситуацией и мы будем оставаться на связи, пока не будут установлены факты. НАТО сохраняет бдительность", - написал генеральный секретарь НАТО.
Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА.
Также во время атаки врага запустил:
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
Нарушение польского воздушного пространства
Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.
Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.
Генерал польской армии Роман Полька не исключает того, что Россия намеренно пытается спровоцировать Польшу.
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