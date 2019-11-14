Дуда призначив Моравецького прем'єром Польщі

Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com european_parliament)

Це вже другий термін Моравецького на посаді прем'єра

Сьогодні, 14 листопада, президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і доручив йому місію формування нового уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, офіційна церемонія відбулася в президентському палаці.

Президент наголосив, що парламентські вибори дали однозначні результати. Він нагадав, що вже обрані спікери обох палат парламенту, і наступним етапом функціонування демократичної держави є створення нового уряду.

"Я сподіваюся на продовження співпраці з прем'єром Матеуш Моравецьким, ми маємо спільне бачення розвитку Польщі і пріоритетів, які повинні бути реалізовані", - додав Дуда.

У свою чергу, Матеуш Моравецький висловив надію, що "перші чотири роки (його прем'єрства - ред.) були свого роду розбігом, наступні чотири роки будуть стрибком розвитку".

Він подякував президента Дуда за довіру і можливість продовження місії "покращення стандарту життя поляків".

Нагадаємо, представник опозиційної "Громадянської коаліції" Томаш Гродзкий став головою Сенату - верхньої палати парламенту Польщі. За його кандидатуру свій голос віддав 51 сенатор.

Парламентські вибори пройшли в Польщі 13 жовтня. За результатами голосування, правляча з 2015 року націонал-консервативна партія "Право і справедливість" Ярослава Качиньського отримала найбільше мандатів у Сеймі.

В Сенаті, який складається зі ста крісел, більшість отримали представники опозиції і безпартійні кандидати. У "Піс" в Сенаті буде 48 крісел проти 61 в минулій каденції.