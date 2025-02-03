Дуда настаивает на участии Польши в мирных переговорах между Украиной и Россией

Польша должна участвовать в будущих переговорах по войне в Украине. Ведь польские и украинские интересы в отношении России совпадают.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.
По словам Дуды, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".
"Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", - сказал Дуда.
Однако польский президент скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.
"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска", - сказал он.
Дуда считает, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. По его мнению, Киеву понадобится "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.
"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь проблемы с психикой Они вернутся в свои села, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив", - сказал Дуда.
Тема переговоров между Украиной и Россией снова начала обсуждаться с большим рвением.
В частности, сейчас президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией по завершению войны в Украине.
При этом, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.