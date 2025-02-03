Дуда настаивает на участии Польши в мирных переговорах между Украиной и Россией

По словам Дуды, если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

"Если мы посмотрим на возрождающийся российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", - сказал Дуда.

Однако польский президент скептически отнесся к возможности отправки польских войск в Украину.

"Мы собираемся помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Нам не обязательно размещать там свои войска", - сказал он.

Дуда считает, что окончание войны России против Украины может привести к взрыву международной организованной преступности. По его мнению, Киеву понадобится "массивная поддержка", чтобы обеспечить свою безопасность.

"Представьте себе ситуацию, когда тысячи людей, прибывших с передовой, возвращаются домой. Те люди, которые воюют с Россией, многие из них будут иметь проблемы с психикой Они вернутся в свои села, свои города, где их ждут разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, отсутствие работы и перспектив", - сказал Дуда.

Переговоры Украины и РФ

Тема переговоров между Украиной и Россией снова начала обсуждаться с большим рвением.

В частности, сейчас президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией по завершению войны в Украине.