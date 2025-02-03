Дуда наполягає на участі Польщі у мирних переговорах між Україною та Росією

За словами Дуди, якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

"Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - сказав Дуда.

Однак польський президент скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну.

"Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська", - сказав він.

Дуда вважає, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. На його думку, Києву знадобиться "масивна підтримка", щоб забезпечити свою безпеку.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей, які прибули з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато хто з них матиме проблеми з психікою... Вони повернуться у свої села, свої міста, де на них чекають зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, відсутність роботи і перспектив", - сказав Дуда.

Переговори України та РФ

Тема перемовин між Україною та Росією знову почала обговорюватися з більшим завзяттям.

Зокрема, наразі президент США Дональд Трамп веде "дуже серйозні розмови" з Росією щодо завершення війни в Україні.