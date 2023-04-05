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Дуда: пытаемся получить для Украины гарантии безопасности на саммит НАТО в Вильнюсе

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша продвигает вопрос гарантий безопасности для Украины от НАТО и хочет, чтобы они были предоставлены перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.

"Мы сегодня пытаемся получить для Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который будет в ближайшее время, дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять миллитарный потенциал Украины, чувство безопасности украинского общества, будут также очень сильной поддержкой украинских воинов в борьбе с российским захватчиком", - заявил Дуда.

Польский президент добавил, что Варшава поддерживает Украину на пути членства в НАТО.

"Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить как вступление в будущее полное членство Украины в НАТО, в чем Польша все время Украину решительно поддерживает", - подчеркнул лидер.

Напомним, ранее президент Польши предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед летним саммитом альянса, который состоится в Вильнюсе.

Кроме того, генсек НАТО также выступил за предоставление Украине гарантий безопасности, однако подчеркнул, что это может произойти только после войны.

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