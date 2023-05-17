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Дуда о F-16 для Украины: у нас слишком мало самолетов, чтобы мы могли их передать

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Польши слишком мало истребителей F-16, чтобы говорить о передаче их Украине. Однако Варшава поддерживает обучение украинских пилотов.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24.

Есть проблема, потому что у нас есть некоторые МиГи, которые уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию Air Policing, поэтому служат для защиты стран НАТО", - добавил польский лидер.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова систематически передавать Украине МиГ-29. Он подчеркнул, что Польша входит в тройку стран, которые больше всего помогают Украине.

Как сообщалось, Польша предоставила Украине уже 14 самолетов МиГ-29. Всего Варшава имеет на вооружении не менее 22 таких истребителей.

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