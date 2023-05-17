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Дуда про F-16 для України: у нас занадто мало літаків, щоб ми могли їх передати

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польща має занадто мало винищувачів F-16, щоб говорити про передачу їх Україні. Проте Варшава підтримує навчання українських пілотів.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskieradio24.

Є проблема, тому що у нас є деякі МіГи, які вже працюють за стандартами НАТО і виконують місію Air Policing, а тому служать для захисту країн НАТО", - додав польський лідер.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова систематично передавати Україні МіГ-29. Він наголосив, що Польща входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні.

Як повідомлялося, Польща надала Україні вже 14 літаків МіГ-29. Всього Варшава має на озброєнні щонайменше 22 таких винищувачі.

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ПольщаВійськова допомогаАвіація УкраїниАнджей Дуда