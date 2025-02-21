Дуда дал совет Зеленскому по сотрудничеству с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что мир в Украине возможен только при поддержке США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского президента в соцсети Х .

"Несколько минут назад президент Зеленский позвонил мне. У нас был откровенный разговор после последних встреч с генералом Келлогом и других событий", - написал Дуда.

Польский президент передал Зеленскому, что Польша считает, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США.

"По этой причине я предложил президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу стратегии переговоров США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", - отметил Дуда.