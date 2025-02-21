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Дуда дал совет Зеленскому по сотрудничеству с Трампом

Пятница 21 февраля 2025 16:21
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Дуда дал совет Зеленскому по сотрудничеству с Трампом Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что мир в Украине возможен только при поддержке США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского президента в соцсети Х.

"Несколько минут назад президент Зеленский позвонил мне. У нас был откровенный разговор после последних встреч с генералом Келлогом и других событий", - написал Дуда.

Польский президент передал Зеленскому, что Польша считает, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира в Украине, кроме как при поддержке США.

"По этой причине я предложил президенту Зеленскому оставаться преданным курсу на спокойное и конструктивное сотрудничество с Дональдом Трампом. Я верю, что добрая воля и честность составляют основу стратегии переговоров США. Я не сомневаюсь, что президент Трамп руководствуется глубоким чувством ответственности за глобальную стабильность и мир", - отметил Дуда.

Конфликт между Трампом и Зеленским

Напомним, на днях между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся конфликт.

Трамп заявил, что якобы рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет 4%. В то же время внутренние опросы подтверждают, что рейтинг доверия к президенту Украины составляет более 50%.

Зеленский в ответ отметил, что это информация, которую продвигает Россия, и призвал Трампа не повторять дезинформацию Москвы.

Кроме того, американский президент выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".

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