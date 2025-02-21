Дуда дав пораду Зеленському щодо співпраці з Трампом
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Він наголосив, що мир в Україні можливий лише за підтримки США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського президента у соцмережі Х.
"Кілька хвилин тому президент Зеленський подзвонив мені. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій", - написав Дуда.
Польський президент передав Зеленському, що Польща вважає, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки США.
"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з Дональдом Трампом. Я вірю, що добра воля та чесність складають основу стратегії переговорів США. Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - зазначив Дуда.
Конфлікт між Трампом та Зеленським
Нагадаємо, днями між американським лідером Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським розгорівся конфлікт.
Трамп заявив, що нібито рейтинг довіри до Зеленського серед українців становить 4%. Водночас внутрішні опитування підтверджують, що рейтинг довіри до президента України складає понад 50%.
Зеленський у відповідь зазначив, що це інформація, яку просуває Росія, і закликав Трампа не повторювати дезінформацію Москви.
Окрім того, американський президент висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
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