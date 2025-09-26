В Дубае задержали "румынского Пригожина" за попытку госпереворота и связи с Россией

В Дубае задержали Горациу Потру. Он был наемником на охранником ультраправого пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра юстиции Румынии Раду Маринеску на телеканале Digi24 и ВВС .

Министр заявил, что Румыния ждет официального подтверждения от властей Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы продолжить процедуру экстрадиции.

В конце февраля были выданы ордера на арест Потры, его сына и родственника заочно за попытку совершения действий против конституционного строя страны.

Как отмечается в 327-страничном обвинительном заключении Генрокуратуры, на который ссылаются журналисты ВВС, румынские наемники, которые имеют боевой опыт в странах Африки, собирались устроить так называемую "вторую революцию", чтобы привести к власти Келина Джорджеску.

В обвинительном акте приведены детали встреч и переписки между участниками заговора и Джорджеску в декабре 2024 года. Описывается активное участие России в онлайн-продвижении кандидатуры Джорджеску накануне президентских выборов.

Участие Джорджеску в выборах

Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в ноябре 2024 года, набрав 23% голосов. Однако перед вторым туром Конституционный суд страны отменил выборы из-за российского вмешательства.

Власти Румынии заподозрили его в накрутке голосов через TikTok, а также в том, что за этим может стоять Россия.

Против людей, связанных с Джорджеску, начали расследование. В его рамках были проведены обыски, во время которых у Горациу Потру нашли оружие, патроны, золотые слитки весом 25 кг и огромные суммы наличных в разных валютах.

Местные медиа называют Горациу Потру "румынским Пригожиным" за участие в наемных операциях в Африке.