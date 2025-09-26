ua en ru
У Дубаї затримали "румунського Пригожина" за спробу держперевороту та зв’язки з Росією

Румунія, П'ятниця 26 вересня 2025 02:30
У Дубаї затримали "румунського Пригожина" за спробу держперевороту та зв’язки з Росією Фото: у Дубаї затримали "румунського Пригожина" Гораціу Потру (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Дубаї затримали Гораціу Потру. Він був найманцем на охоронцем ультраправого проросійського кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра юстиції Румунії Раду Марінеску на телеканалі Digi24 та ВВС.

Міністр заявив, що Румунія чекає офіційного підтвердження від влади Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб продовжити процедуру екстрадиції.

Наприкінці лютого було видано ордери на арешт Потри, його сина та родича заочно за спробу вчинення дій проти конституційного ладу країни.

Як зазначається у 327-сторінковому звинувачувальному висновку Генрокуратури, на який посилаються журналісти ВВС, румунські найманці, які мають бойовий досвід у країнах Африки, збиралися влаштувати так звану "другу революцію", щоб привести до влади Келіна Джорджеску.

В обвинувальному акті наведено деталі зустрічей і листування між учасниками змови та Джорджеску у грудні 2024 року. Описується активна участь Росії в онлайн-просуванні кандидатури Джорджеску напередодні президентських виборів.

Участь Джорджеску у виборах

Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у листопаді 2024 року, набравши 23% голосів. Однак перед другим туром Конституційний суд країни скасував вибори через російське втручання.

Влада Румунії запідозрила його у накрутці голосів через TikTok, а також у тому, що за цим може стояти Росія.

Проти людей, пов'язаних із Джорджеску, розпочали розслідування. В його рамках були проведені обшуки, під час яких у Гораціу Потру знайшли зброю, набої, золоті злитки вагою 25 кг і величезні суми готівки у різних валютах.

Місцеві медіа називають Гораціу Потру "румунським Пригожиним" за участь у найманських операціях в Африці.

Президентські вибори в Румунії

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд Румунії скасував результати голосування, проведеного у листопаді 2024 року. Це сталося після того, як були оприлюднені розсекречені документи, у яких зазначалося, що передвиборча кампанія Джорджеску є результатом зовнішнього впливу.

У звітах спецслужб також ішлося про те, що Румунія стала ціллю гібридної агресії з боку РФ. Йшлося про кібератаки, витоки розвідданих й не тільки. У зв’язку з цим результати голосування анулювали.

ЦВК Румунії не допустила Джорджеску до участі у виборах президента у травні.

Детальніше про те, хто такий Джорджеску і що він говорив про Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.

