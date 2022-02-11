ДТП з кортежем Ярославського: поліція провела обшуки в готелі та будинку бізнесмена

Правоохоронці провели серію обшуків в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського. Вони, зокрема, проводилися у будинку та готелі бізнесмена.

Крім цього, поліція провела обшуки й у чоловіка (водія Ярославського), який прийшов із повинною.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили правоохоронці, метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Вказано, що слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями ККУ.

Фото: в будинку та готелі Ярославського провели обшуки (t.me/police_kh_region)

Що сталося