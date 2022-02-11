ДТП з машиною Ярославського: опубліковано відео після події

Камери зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП. Унаслідок події загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане "Українською правдою" .

Камери "зловили" машину в ніч проти 10 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ - Харків - Довжанський в Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.

Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина. Щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування.

Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський покинув Україну.