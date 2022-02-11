ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування
Відносно поліціянтів і прокурорів проведуть розслідування у справі про ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генерального прокурора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедиктової.
Зокрема вона заявила, що "людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше".
"Генеральна інспекція офісу генпрокурора в п'ятницю внесе відомості до ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведено повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб", - повідомила генпрокурор.
Венедиктова бере справу під особистий контроль.
"Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено", - заявила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні ввечері на трасі Київ-Харків-Довжанський в Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.
Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.
Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина.
Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський покинув Україну.