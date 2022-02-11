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ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування

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П'ятниця 11 лютого 2022 00:50
ДТП з машиною Ярославського: щодо поліцейських і прокурорів проведуть розслідування Фото: Ірина Венедиктова, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Відносно поліціянтів і прокурорів проведуть розслідування у справі про ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюватиме Офіс генерального прокурора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедиктової.

Зокрема вона заявила, що "людина, яка зізналася у скоєнні злочину, на загальну думку поліціянтів і прокурорів - простіше кажучи, бреше".

"Генеральна інспекція офісу генпрокурора в п'ятницю внесе відомості до ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Має бути проведено повноцінне і неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб", - повідомила генпрокурор.

Венедиктова бере справу під особистий контроль.

"Попри впізнаваність особи, ймовірно, причетного до скоєння цього злочину, що спричинила смерть людини, на статус цієї особи в суспільстві, на його можливості і зв'язки, злочин буде розслідуватися швидко, якісно і неупереджено", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні ввечері на трасі Київ-Харків-Довжанський в Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.

Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Пізніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перлина.

Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський покинув Україну.

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