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Справу про ДТП з машиною Ярославського хотіли сфальсифікувати. Звільнено начальника поліції

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 22:57
Справу про ДТП з машиною Ярославського хотіли сфальсифікувати. Звільнено начальника поліції Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Причина - спроба слідчих сфальсифікувати справу про смертельну ДТП з машиною бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Монастирського.

"Щойно ухвалив рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікування справи про ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - повідомив міністр.

За його словами, сьогодні слідчі місцевої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру на водія машини Ярославського, який заявив, що нібито він був за кермом автомобіля на момент смертельної ДТП.

"Однак уже сьогодні стало відомо, що ця особа знаходилася під час ДТП в іншому місці. Через спроби приховати цей злочин та надання свідомо неправдивих показань справу має бути передано до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об'єктивного розслідування", - додав Монастирський. .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні ввечері на трасі Київ - Харків - Довжанський у Харківській області машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка. Жертва загинула від множинних переломів, травм життєво важливих органів та голови.

Також повідомлялося, що нібито з повинною прийшов водій, який працює у Ярославського, проте поліція заявила, що викликатиме бізнесмена на допит.

Вдень стало відомо, що Олександр Ярославський залишив Україну.

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Олександр Ярославський ДТП Денис Монастирський
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