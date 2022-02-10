Справу про ДТП з машиною Ярославського хотіли сфальсифікувати. Звільнено начальника поліції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Монастирського.

"Щойно ухвалив рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувано спробу фальсифікування справи про ДТП з кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", - повідомив міністр.

За його словами, сьогодні слідчі місцевої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру на водія машини Ярославського, який заявив, що нібито він був за кермом автомобіля на момент смертельної ДТП.

"Однак уже сьогодні стало відомо, що ця особа знаходилася під час ДТП в іншому місці. Через спроби приховати цей злочин та надання свідомо неправдивих показань справу має бути передано до Головного слідчого управління Національної поліції для повного та об'єктивного розслідування", - додав Монастирський. .