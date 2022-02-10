Стали відомі деталі смертельної ДТП з машиною Ярославського

Після смертельної аварії за участю машини харківського бізнесмена Олександра Ярославського до поліції прийшов його водій. За його словами, саме він був за кермом Mersedes, який на смерть збив чоловіка на трасі в Харківській області.

Що відомо про ДТП

За його словами, напередодні близько 23:00 автомобіль збив чоловіка в районі 534 км автодороги Київ - Харків - Довжанський. Тіло виявили водії, які їхали по цій дорозі і повідомили до поліції.

"На місці події був виявлений номерний знак автомобіля Mersedes-Benz G63, що належить до орбіти фірми одного з відомих харківських бізнесменів", - зазначив Чубенко.

На даний момент особу загиблого не встановлено, це чоловік близько 50 років. Він загинув в результаті отриманих множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.

Явка з повинною?

Як зазначив Чубенко, сьогодні вранці до поліції з адвокатом прийшов чоловік, що працює у "відомого харківського бізнесмена", і заявив, що саме він був за кермом. Нібито він не бачив момент ДТП і думав, що було зіткнення з твариною.

"В даний час тривають слідчі дії, зокрема, огляд автомобіля, імовірно причетного до цього ДТП. На автомобілі є пошкодження, які характерні для ДТП такого характеру, а саме, розбиті деякі передні елементи бампера, решітка радіатора і деякі інші елементи", - сказав Чубенко.

Він підкреслив, що це не означає, що слідство не розглядатиме інші версії цієї ДТП або можливу участь інших осіб.

"Проводитиметься низка слідчих дій щодо встановлення об'єктивних обставин справи. Розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч.2 ст. 286 ККУ (ДТП із загиблим) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 8 років позбавлення волі", - додав прес-секретар.