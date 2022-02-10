ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стали відомі деталі смертельної ДТП з машиною Ярославського

Новость на русском →
Харків, Четвер 10 лютого 2022 18:01
Стали відомі деталі смертельної ДТП з машиною Ярославського Фото: після ДТП з Ярославського водій прийшов з явкою з повинною (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Після смертельної аварії за участю машини харківського бізнесмена Олександра Ярославського до поліції прийшов його водій. За його словами, саме він був за кермом Mersedes, який на смерть збив чоловіка на трасі в Харківській області.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Що відомо про ДТП

За його словами, напередодні близько 23:00 автомобіль збив чоловіка в районі 534 км автодороги Київ - Харків - Довжанський. Тіло виявили водії, які їхали по цій дорозі і повідомили до поліції.

"На місці події був виявлений номерний знак автомобіля Mersedes-Benz G63, що належить до орбіти фірми одного з відомих харківських бізнесменів", - зазначив Чубенко.

На даний момент особу загиблого не встановлено, це чоловік близько 50 років. Він загинув в результаті отриманих множинних переломів, травм життєво важливих органів і голови.

Явка з повинною?

Як зазначив Чубенко, сьогодні вранці до поліції з адвокатом прийшов чоловік, що працює у "відомого харківського бізнесмена", і заявив, що саме він був за кермом. Нібито він не бачив момент ДТП і думав, що було зіткнення з твариною.

"В даний час тривають слідчі дії, зокрема, огляд автомобіля, імовірно причетного до цього ДТП. На автомобілі є пошкодження, які характерні для ДТП такого характеру, а саме, розбиті деякі передні елементи бампера, решітка радіатора і деякі інші елементи", - сказав Чубенко.

Він підкреслив, що це не означає, що слідство не розглядатиме інші версії цієї ДТП або можливу участь інших осіб.

"Проводитиметься низка слідчих дій щодо встановлення об'єктивних обставин справи. Розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч.2 ст. 286 ККУ (ДТП із загиблим) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці). Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 8 років позбавлення волі", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Але вдень стало відомо, що він сьогодні залишив Україну, тому на допит його запрошують після повернення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Ярославський ДТП
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України