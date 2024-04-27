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ДТП в Броварах: главе РВА избрали меру пресечения

Украина, Суббота 27 апреля 2024 15:08
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ДТП в Броварах: главе РВА избрали меру пресечения Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Главе РГА в Броварах Владимиру Майбоженко, который 26 апреля в пьяном состоянии совершил аварию с четырьмя пострадавшими, избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

По ходатайству прокуроров Майбоженку, который накануне совершил ДТП с четырьмя пострадавшими, избрана безальтернативная мера пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 26 апреля, чиновник Майбоженко влетел на авто в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали 4 человека, среди них - ребенок. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Подробнее об аварии и том, что известно о главе РГА в Броварах, можно узнать в материале РБК-Украина.

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