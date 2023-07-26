Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: водителя арестовали

Отметим, что 25 июля водитель автомобиля Volkswagen совершил смертельное ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, а другого госпитализировали с травмами.

Водитель двигался по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту.

В результате ДТП один военный от полученных травм умер. Другой - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, водитель протаранил автомобиль, в котором находился военный. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

Подробности ДТП

Авария произошла на блокпосту возле станции метро "Святошин" в Киеве после 12 часов ночи 25 июля. 23-летний водитель на большой скорости совершил наезд на двух военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще две припаркованные машины, в одной из которых находился военный ТЦК.

При этом прибора "Драгер" не обнаружил алкоголя в организме водителя, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.

После этого водителю сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.