В Киеве снова сбили военных на блокпосту. Одного из них насмерть

В Киеве водитель на блокпосту сбил военных, одного насмерть. Авария произошла во время комендантского часа, виновника ДТП уже задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Водитель легковушки на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, другой госпитализирован в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте", - говорится в сообщении.

Так, сегодня в 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на блокпосту возле станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП с потерпевшими. На место происшествия немедленно выехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосту. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориального центра комплектования.

"В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте", - добавили в полиции.

Фото с места аварии на блокпосту в Киеве 25 июля (t.me/gunpKyiv)

Как добавили в Киевской городской прокуратуре, согласно материалам следствия, водитель автомобиля, двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, несших службу на блокпосту.

К тому же, полиция Киева опубликовала видео момента ДТП на Берестейском проспекте.

Правоохранители провели осмотр водителя на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер", не обнаружившего алкоголя в его организме, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков. Виновника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Задержанному грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

ДТП с военными в Киеве

Напомним, что это не первое смертельное ДТП с участием военного Нацгвардии. Так, 25 мая, в 23.55 водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.