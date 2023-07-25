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ДТП на блокпосту в Киеве: водителю сообщили о подозрении и просят об аресте

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Киев, Вторник 25 июля 2023 16:51
ДТП на блокпосту в Киеве: водителю сообщили о подозрении и просят об аресте Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Водителю, который ночью устроил смертельное ДТП на блокпосту в Киеве, сообщили о подозрении. Ему планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"Сообщено о подозрении водителю автомобиля "Volkswagen" по факту смертельного ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении.

Детали дела

Смертельная авария произошла 25 июля 2023 года около 00:05 в Святошинском районе столицы.

Так, водитель автомобиля "Volkswagen", двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

Жертвы ДТП

В результате ДТП один военный от полученных травм скончался. Другой - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Фото: ДТП (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Кроме того, водитель протаранил еще один автомобиль, в котором находился военнослужащий. Он получил легкие телесные повреждения, врачи оказали ему помощь.

Водителя хотят отправить в СИЗО

Сейчас водителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственные действия продолжаются.

ДТП с военными в Киеве

Напомним, что это не первое смертельное ДТП с участием военной Нацгвардии. Так, 25 мая, в 23.55 водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Позже выяснилось, что за рулем был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В настоящее время судья Тандыр находится под стражей.

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