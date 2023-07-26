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Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: водія арештували

Фото: водія, який влаштував ДТП на блокпосту, арештували (t.me/gunpKyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Водія, який вночі 25 липня влаштував смертельне ДТП на блокпосту в Києві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Зазначимо, що 25 липня водій автомобіля Volkswagen вчинив смертельну ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, а іншого госпіталізували з травмами.

Водій рухався по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військових Нацгвардії, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - був госпіталізований у важкому стані. Крім того, водій протаранив автомобіль, в якому перебував військовий. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Подробиці ДТП

Аварія сталася на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" у Києві після 12 години ночі 25 липня. 23-річний водій на великій швидкості скоїв наїзд на двох військових Нацгвардії, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані машини, в одній з яких знаходився військовий ТЦК.

При цьому приладу "Драгер" не виявив алкоголю в організмі водія, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Після цього водію повідомили про підозру.

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