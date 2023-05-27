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ДТП на блокпосте в Киеве: у судьи принудительно отобрали биологические образцы

Фото: у судьи, сбившего в Киеве нацгвардейца, принудительно отобрали биологические образцы (dbr.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

У судьи, который на блокпоста в Киеве сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии, принудительно отобрали биологические образцы. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец.

"Вчера по ходатайству прокуратуры у судьи принудительно отобрали биологические образцы. Пока они направлены экспертам для исследования. Результаты должны поступить в ближайшее время", - написала она.

ДТП на блокпосте в Киеве

Напомним, около полуночи 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте происшествия.

После чего правоохранители задержали судью, но тот отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков. Однако, по данным правоохранителей, у Тандыра были визуальные клинические признаки опьянения.

Впоследствии Тандыру объявили подозрение (ему грозит до 10 лет тюрьмы), а суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов у судьи.

Кроме того, уже сегодня Высший совет правосудия будет рассматривать представление прокуратуры о разрешении взять судью под стражу.

Все подробности смертельного ДТП с участием судьи - читайте в материале РБК-Украина.

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