ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК изменил графики для Киева и Днепропетровщины: как сегодня будут выключать свет

Украина, Понедельник 27 октября 2025 16:34
UA EN RU
ДТЭК изменил графики для Киева и Днепропетровщины: как сегодня будут выключать свет Иллюстративное фото: ДТЭК изменил графики для Киева и Днепропетровщины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня в Украине действуют графики почасового отключения электроэнергии. В Киеве и Днепропетровской области было изменено время отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Напомним, сегодня, по указанию "Укрэнерго", в некоторых областях, а также в Киеве утром вводилось аварийное отключение света. Затем было дано указание о почасовых отключениях.

Причина - сложная ситуация в энергосистеме. Поэтому введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Они будут отменены после того, как ситуация стабилизируется.

Киев

По данным ДТЭК, в Киеве сегодня одновременно свет выключали в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до 22:30.

Жители и гости Киева могут узнать свой график почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Днепропетровская область

По данным ДТЭК, на Днепропетровщине сегодня также одновременно свет будут выключать в одну или полторы очереди. Графики будут действовать до полуночи.

Отключение света

Как рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сегодня "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.

По его словам, на сегодня планировались графики ограничения мощности для промышленности. Однако эти графики не были эффективными. Ведь в "Укрэнерго" не рассчитывали, что потребление будет выше из-за достаточно облачной погоды на территории Украины.

"Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет", - пояснил Зайченко.

Подробно о том, где сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТЭК Блэкаут Графики отключения света
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию