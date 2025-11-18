ДТЭК Ахметова открыл дополнительный маршрут поставок американского LNG в Украину

Группа ДТЭК через свою торговую компанию D.TRADING увеличивает закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США для повышения энергетической безопасности Украины и региона Восточной Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Группы.

17 ноября очередная партия газа из США пришла в порт Литвы. Это первое использование данного логистического маршрута для ДТЭК.

После прохождения регазификации, эти объемы будут направлены в Украину, страны Балтии, Польшу и другие рынки Восточной Европы.

Партия загружена на борт судна "Gaslog Houston" в городе Плакминс, штат Луизиана - была впервые приобретена ДТЭК на условиях FOB (франко-борт).

Компания обеспечивала фрахтование и транспортировку из Луизианы в литовский терминал в Клайпеде.

Судно "Gaslog Houston" доставило 160 000 кубических метров груза - что эквивалентно примерно 100 миллионам кубических метров природного газа или 1 ТВт-ч энергии.

Компания ведет переговоры об импорте дополнительных партий американского СПГ в Европу - используя как Северный коридор, так и южный Вертикальный газовый коридор, который начинается в Греции и проходит через Болгарию, Румынию, Молдову в Украину.

"Американский СПГ является ключевым для украинской и европейской энергонезависимости. Эта крайняя поставка стала результатом реализации концепции нашего акционера Рината Ахметова, что ДТЭК - это энергетический мост, объединяющий американских производителей и регион, остающийся слишком зависимым от российского газа", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что через терминалы на Балтийском море и Средиземном компания работает с европейскими и американскими партнерами по разработке экономически выгодных маршрутов для доставки газа в Украину и соседние страны.

ДТЭК поддерживает усилия Европейского Союза полностью отказаться от российского газа до конца 2027 года, используя свое влияние в десятках стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. В декабре 2024 года компания осуществила поставку 100 млн кубометров в этот регион через терминал Ревитусса в Греции.

"Прибытие этого груза американского LNG в Литву является наглядным свидетельством непоколебимой солидарности США с Украиной и нашей совместной решимости вытеснить из Европы последнюю молекулу российского газа", - отметил президент и генеральный директор LNG Allies (Ассоциации USLNG) Фред Г. Гатчисон.

По его словам, благодаря расширению государственно-частного сотрудничества в сферах финансирования, инфраструктуры и долгосрочных контрактов американский LNG и в дальнейшем будет играть решающую роль в укреплении энергетической безопасности Европы.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас рассказал, что после жестоких российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины Литва отреагировала быстро - груз LNG уже направляется в Украину. Терминал в Клайпеде является одним из самых загруженных и эффективных в Европе и в то же время позволяет Украине.

"Через него мы можем обеспечить поставки газа и укрепление энергетической безопасности наших партнеров. Это конкретный пример нашей солидарности и трансатлантического сотрудничества. Вместе мы ищем способы гарантировать надежные поставки газа в Украину этой зимой, максимально используя инфраструктуру Литвы", - подчеркнул Жигимантас Вайчюнас.