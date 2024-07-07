Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00

Графики отключения света в Украине не будут применяться еще дольше, чем планировалось накануне. Таким образом, сегодня отмену графиков продлили на два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"По новому указанию "Укрэнерго" отключения отменены до 17:00", - говорится в сообщении.

Отметим, на 7 июля прогнозировалось, что ограничений не будет с 07:00 до 15:00. При этом предупреждали, что с 15:00 до полуночи будут применяться две очереди отключений одновременно. Без ограничений для объектов критической инфраструктуры.

Похожая ситуация наблюдалась накануне, когда графики временно отменяли в связи со сниженным потреблением в выходной день и увеличении генерации на солнечных электростанциях.

Сегодня ближе к 15:00 стало известно, что графиков не будет до 16:00. Но теперь энергетики добавили еще один час со светом.

День со светом

С 9 по 24 июля в Украине начнут измерять фактическое потребления в каждой области. Это означает, что в течение двух недель в каждом регионе будет один день без отключений. При условии, что не будет новых российских ударов по энергетике.

Ориентировочный график по регионам: