ДТЭК вернул свет более миллиона семей за неделю после атак РФ

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Одесской области, которая продолжает страдать от практически непрерывных вражеских атак. Здесь за неделю энергетикам удалось восстановить электроснабжение 528,7 тысяч домов.

В Донецкой области было почти столько же восстановлений, сколько и в Одесской области. За неделю энергетики вернули электричество 506 тысячам семей после вражеских обстрелов.

Также на Днепропетровщине с 15 по 21 декабря удалось вернуть электричество в почти 114,6 тысяч домов.