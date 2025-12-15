ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

За неделю ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 19:32
За неделю ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов Фото: ДТЭК вернул свет более миллиона семей после обстрелов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация - в Донецкой и Одесской областях. С 8 по 14 декабря энергетикам удалось восстановить электроснабжение 378,2 тысяч домов в Донецкой области, страдающей от последствий активных боевых действий на территории региона.

За этот же период удалось вернуть свет в 325,1 тысяч домов в Одесской области, страдающей от последствий значительных атак на территорию региона.

Так же на Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак, так и от близости линии фронта с 8 по 14 декабря удалось вернуть свет в более 314,4 тысяч домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова вернул свет 180 тысячам семей Одесской области, чьи дома обесточивались в результате массированной атаки.

